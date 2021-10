Tyv tømte pengeskabet, mens personalet lukkede butikken

HJØRRING:Personalet var i fuld gang med lukke Fakta-butikken på Åstrupvej i Hjørring, men det kunne en indbrudstyv ikke vente på, at de blev færdige med.

Så den 38-årige mand smadrede en rude ind til butikkens kontor, hvor han tømte pengeskabet for kontanter og stak af.

Politiet modtog alarmopkaldet kl. 21.02.

- Personalet hørte noget, der raslede ude bagved. Vi havde selvfølgelig både patrulje og hundepatrulje på stedet, og meget tæt på gerningsstedet anholdt vi en person, der havde koster med fra gerningsstedet, forklarer vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Det er uvist, hvor stort et beløb tyven fik med fra pengeskabet, men eftersom det ikke er første gang, han tilegner sig noget, der ikke tilhører ham, så vil politiets jurister i løbet af torsdagen vurdere, om den 38-årige skal stilles for en dommer med henblik på at blive varetægtsfængslet.