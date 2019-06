Tyve låste sig ind i kendt bodega: Stjal for op mod 20.000 kr.

HJØRRING: Et af Hjørrings kendte værtshuse, Bondestuen på Bispensgade 30, har været udsat for et frækt tyveri.

Mellem mandag aften og tirsdag eftermiddag er ukendte personer kommet ind i værtshuset ved at oplåse en bagdør. Nøglen var angiveligt fundet i en nøgleboks.

Tyven eller tyvene stjal omkring 15.000 kr. i kontanter samt en større mængde spillemønter til en samlet værdi af op mod 5000 kr., oplyser lokalpolitiet i Hjørring.

Spillemønterne er nemme at genkende - de har alle indgraveret bogstaverne JH.

Har man oplysninger i sagen, vil politiet gerne kontaktes på telefon 114.