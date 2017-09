Uafgjort topkamp i Hjørring

FODBOLD: Vejle er fortsat duksen i NordicBet Ligaen (1. division), efter at de søndag eftermiddag spillede 1-1 på udebane i en intens topkamp mod Vendsyssel FF.

Hvis kampen skulle have haft en vinder, så skulle det dog have været hjemmeholdet. Vendsyssel havde i perioder et solidt overtag i spillet, men den sidste skarphed manglede i afslutningerne.

Vendsyssel startede også kampen bedst og truede med gode indlæg fra både Brandao og Lucas Jensen.

Tvivlsom annullering

I det 14. minut fik de så også bolden i nettet, da Brandao headede et indlæg i nettet ved bagerste stolpe. Målet blev dog underkendt for, at brasilianeren skulle have skubbet sin oppasser i ryggen forinden. Det var dog svært at se det frispark - selv med tv-billederne som hjælp.

Den fortjente scoring kom dog i det 36. minut, da debutanten Mikael Anderson, der er lejet i FC Midtjylland, fik bolden på kanten af feltet. Han tog et fint træk og bankede bolden i nettet helt ude ved den ene stolpe til 1-0.

Flot Vejle-kombination

Vendelboerne var dog kun begejstrede i tre minutter. Så slog Vejle til på en ualmindelig flot frisparkskombination. Den endte med et stolpeskud, og så stod den tidligere Vendsyssel-spiller Mads Greve klar til at trille bolden det sidste stykke over stregen til 1-1.

Kampbilledet fortsatte dog i anden halvleg. Vendsyssel dominerede og skabte en del tilbud fra de stadig gennembrudsfarlige kanten Brandao og Lucas Jensen.

Vejles tilbud var sporadiske, men Imed Louati fik en god mulighed i kanten af feltet i det 68. minut. Nicolai Flø dykkede dog flot ned og reddede for hjemmeholdet.

Lucas Jensens store tilbud

Den største chance for Vendsyssel til at tage sejren kom i det 84. minut, da indskiftede Jeppe Illum stak Lucas Jensen i dybden. Afslutningen sad dog lige på keeperen. På det efterfølgende hjørnespark headede Kristian Riis snert forbi Vejles mål.

I stedet nåede Vejle at få en farlig omstilling i det 90. minut, da Christian Overby smed bolden væk. Björn Daniel Sverrison blev dog presset så langt ud i siden, at Nicolai Flø igen fik mulighed for at brillere med en fin redning.

Det uafgjorte resultat betyder, at Vendsyssel ryger ned på tredjepladsen i tabellen. Vejle topper - ét point foran Thisted FC og to foran Vendsyssel og HB Køge på tredjepladsen. Vejle har ovenikøbet har en kamp i baghånden.