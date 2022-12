Ubuden gæst: Corona sniger sig ind på ældrecenter - 12 ansatte syge

HJØRRING:Hvordan smitten kom ind på Ældrecenter Svanelundsbakken i Hjørring vides ikke, men resultater er ikke til at tage fejl af: Vagtplanen er i den grad blevet udfordret efter covid-19 har meldt sin ankomst lige op til højtiden.

- Det begyndte 15. december, og i dag (fredag, red.,) er 12 ansatte og syv beboere syge med corona, oplyser lederen af ældrecentret, Judith Høgh, til Nordjyske.

- Ti ansatte og otte beboere yderligere har haft corona, men er blevet raske, tilføjer hun.

Ekstra vagter

Trods corona-udbruddet er det alligevel lykkedes at få bemandingskabalen til at gå nogenlunde op.

- Mange dage har vi haltet os lidt igennem, men vi har bedt om hjælp fra andre plejecentre, og det har givet lidt. Samtidig tilbyder mange af vores ansatte at tage ekstra vagter - så nu tror jeg på, at vi nok skal komme gennem julen, lyder det fra lederen.

Mens covid-19 ude i samfundet generelt betragtes som en almindelig sygdom, så kan den godt få korthuset til at vælte på et plejecenter i Hjørring Kommune: De ansatte skal nemlig blive hjemme i fire dage, hvis de får et positivt testresultat.

Også beboere isoleres, når de er smittede. Og der køres PCR-test i stilling i et bestemt tidsinterval til alle beboere på en afdeling, der er ramt.

Generelt er der mulighed for, at personalet kan blive PCR-testet hver 14. dag på plejecentret, men i øjeblikket tages der masser af daglige kviktests på centret.

Judith Høgh fortæller, at folk kan besøge deres pårørende som de plejer i julen:

- Vi har en seddel på døren, hvor der står, at der er covid-19 i huset - og der er værnemidler til rådighed, hvis man skal besøge en beboer, der er smittet.

På grund af udbruddet har der været skåret lidt ned på julehyggen, men ambitionen er, at der holdes en "næsten" normal juleaften lørdag.

Ældrecenter Svanelundsbakken har 45 beboere og godt et halvt hundrede ansatte.