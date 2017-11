Ubudne gæster i fritidshuse

TORNY/SKALLERUP: Der kan føjes endnu et indbrud til statistikken over fritidshuse med ubudne gæster i Tornby. Den seneste anmeldelse drejer sig om et indbrud, der er sket i perioden fra 20. oktober til 12. november i Klitrenden. En terrassedør er blevet brudt op, og der er blevet stjålet to gyngestole, to loungestole og en PH 2/3 pendel. Tyven er også kommet ind ved at bryde en terrassedør op i forbindelse med et indbrud i et fritidshus på Sommervej i Skallerup Klit. I Skallerup er der blevet stjålet en Louis Poulsen-gulvlampe og en stol. Dette indbrud er sket inden for de seneste par måneder.