Udbredt smitte: 5000 mink skal aflives

HJØRRING:For tredje gang på kort tid har Fødevarestyrelsen konstateret smitte på en minkfarm i Vendsyssel. Det er en minkbesætning i Hjørring Kommune med ca. 5000 mink, som er smittet med Covid-19.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Regeringen har besluttet, at besætningen af forsigtighedsgrunde skal aflives. Fødevarestyrelsen har mandag testet besætningen. Det skete, fordi personer med relation til minkfarmen fortalte Fødevarestyrelsen, at de var konstateret smittet med Covid-19.

Testresultaterne viser, at mere end 50 pct. af besætningen er smittet med Covid-19.

Minkfarmen ligger i et område, hvor befolkningen i lokalområdet har været ramt af en virusstamme, som har ført til aflivningen af to minkbesætninger. Der er endnu ikke afklaret, om den tredje smittede farm er inficeret med samme virusstamme.

Det er på denne baggrund, at regeringen har besluttet, at også denne tredje smittede besætning skal aflives ud fra et forsigtighedsprincip. Fødevarestyrelsen forventer at besætningen bliver aflivet på fredag.

Ingen af de tre smittede besætninger har været blandt de ca. 120 minkfarme, der indgår i en national screening for Covid-19.