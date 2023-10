Uddeler tog fra Løkken til København - og nu skal han så til New York

Mogens Knudsen har været uddeler i SuperBrugsen i Løkken i 17 år - og det første han gør, når han møder ind om morgenen, er at hilse på sine medarbejdere.

Undtagen når han er på ferie - eller rejser til New York.

Og det står nu klart, at han skal besøge The Big Apple i løbet 2024, idet han skal på inspirationstur til den amerikanske storby - det er nemlig præmien, når man vinder Danish Retail Award, hvilket Mogens Knudsen netop har gjort sammen med to andre fra den danske detailhandel.

Prisen blev uddelt mandag aften på Børsen i København.

- Siden Mogens kom til i 2006, har han tredoblet omsætningen og fordoblet antallet af medarbejdere, og dermed forvandlet butikken fra en mindre sommerbutik til et af kædens flagskibe, skriver Coop på sin facebook-side.

Her er der også offentliggjort en video, hvor Mogens Knudsen fortæller, at der i løbet af de seneste ti år er investeret 90 millioner kroner.

- Mogens har på få år skabt en dagligvarebutik i særklasse, hvor han særligt har blik for tre ting: Kunderne, medarbejderne og at gøre en positiv forskel for lokalsamfundet og turister. Dette afspejler sig i både medarbejder- og kundetilfredsheden, hvor butikken ligger i toppen blandt Coops butikker.

- Vi er super stolte af Mogens og hans team, lyder det endvidere fra Coop.

Mogens Knudsen deler hæderen med Jannie Nielsen, butikschef i Normal Algade i Aalborg samt Jimmy Heine Andersen Carver, varehuschef i Føtex på Fisketorvet.