Udsigt til ekstra 20 millioner i kassen

HJØRRING: Det går fortsat over forventning med Hjørring Kommunes investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet.

Beskæftigelsen er stigende og det er lykkes at få flere ledige gjort jobparate.

En økonomirapport viser, at der er udsigt til knap 20 millioner kroner i ekstra gevinst i år, ud over de 69 millioner, som investeringsstrategien, ifølge budgettet på cirka en mia. kr., skal give i besparelse.

Kommunen investerede fra 2015, 125 millioner i en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, hvor der blev taget flere værktøjer i brug for at gøre syge og ledige klar til at komme hurtigere tilbage i job.

- Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at vi nu for andet år i træk ligger 20 millioner kroner over den budgetterede besparelse, siger formand for arbejdsmarkedsudvalget, Ivan Leth (S).

Det er blandt andet en sundhedsfaglig indsats der gør borgerne hurtigere klar til at tage et job, og så at borgerne sikres de kompentencer, som der er behov for på arbejdsmarkedet.

Den nye opgørelse viser, at det især er integrationsborgere, som er blevet selvforsørgende via job eller uddannelse.

- Den store udfordring er at fortsætte i samme tempo og i det hele taget skaffe folk nok til efterspørgslen på arbejdsmarkedet, siger Ivan Leth.

I 2018 er der budgettet med en besparelse på 92 millioner kroner og i 2019, 117 millioner kroner.

En delevaluering af investeringsstrategien viste for nylig, at syv ud af ti borgere er tilfredse med den behandling de modtager på Hjørring Jobcenter.