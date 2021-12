Udsigt til mere gravearbejde tog livet af Superbrugsen

SINDAL:Torsdag blev medarbejderne i Superbrugsen i Sindal samlet til den triste besked, at bestyrelsen har valgt at lukke butikken senest 12. februar 2022.

Gravearbejde i forbindelse separatkloakering har tidligere været en dyr fornøjelse for butikken, og udsigten til at Nørregade igen skal graves op og spærres delvist af i to gange 10 uger i 2022 slog hovedet på sømmet for beslutningen.

- Da vi overtog den selvstændige brugsforening i byen for godt 10 år siden, havde vi en forventning om at kunne løfte driften af butikken. Men sammen med stærk konkurrence fra mange andre dagligvarebutikker i byen, en mulig udsigt til et nyt Bilka-varehus i Hjørring og nu også 20 ud af årets 52 uger med gravearbejde på Nørregade, var skyerne blevet for mørke for en forretning, hvis drift i forvejen havde været udfordret gennem en del år, konstaterer Mogens Knudsen, der er direktør for Superbrugs-kvartetten Sindal, Løkken, Hadsund og Hedensted.

- Vi er ærgerlige over at måtte træffe den beslutning - både overfor byen, vores medlemmer og ikke mindst de dedikerede og dygtige medarbejdere i forretningen. Men vi ser det som rettidig omhu, fortæller direktøren.

Der er omkring 30 ansatte i butikken - heraf 12-14 på fuld tid, fortæller Mogens Knudsen.

Mens geografien ikke taler for at flytte medarbejdere til de tre øvrige butikker, forsøger Mogens Knudsen og kompagni at få flest muligt guidet videre til andre Coop-butikker i området, fortæller han.

Bestyrelsen for Superbrugsen i Sindal skal i den kommende uge mødes for at planlægge driften af butikkens sidste tid.