Udstilling forlænges

HJØRRING: Folk strømmer til Vendsyssel Historiske Museums særudstilling, så museet har besluttet at forlænge udstillingen til 25. juli.

Det drejer sig om Vendsyssel Historiske Museums særudstilling Guld, Magt og Slægt.

- Det har været en fryd at se så mange mennesker på museet, der interesserer sig for vores kulturarv. Derfor har vi besluttet at forlænge udstillingen således, at kommunens borgere og de mange turister kan få glæde af den, siger konstitueret museumsdirektør Morten Larsen i en pressemeddelelse.

Det er sidste chance for at se de opsigtsvækkende fund i lang tid. Guldfundene skal efter udstillingen pakkes ned og sendes til Nationalmuseet, og vender derfor ikke hjem til Vendsyssel foreløbigt.