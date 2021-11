Blodrus med hammer eller selvforsvar mod en voldelig far?

HJØRRING:"Lige meget hvor træls faren har været, så giver det ikke ret til at slå ihjel. Det er selvtægt".

Sådan sagde anklager Mette Bendix i sin procedure i sagen mod en nu 20-årig mand, der er tiltalt for at have slået sin egen far ihjel med en hammer i deres hjem på Lonesvej i Hjørring i juli sidste år.

Den 20-årige har tidligere i retssagen forklaret detaljeret, hvordan han om aftenen 24. juli slog sin far flere gange i hovedet med en hammer og efterfølgende kvalte ham med et bælte.

Men ifølge den 20-årige var det nødværge, fordi faren startede med at tage fat om dem 20-åriges hals i raseri over at have fundet en joint og noget kokain.

Den 20-årige har forklaret, at det brutale sammenstød var kulminationen på flere års anspændt forhold til faren. At han levede i frygt for vredesudbrud fra sin far, som i følge tiltalte hadede sin søn. Og den vrede havde tre gange resulteret i vold, hvor den 20-årige var blevet slået eller brændt på armen.

Men selvom den 20-årige har haft et dårligt forhold til sin far, selvom faren tidligere har været voldelig, og selvom faren endda tog kvælertag på ham - så er der ingen undskyldning for den brutale vold, der endte med at slå faren ihjel, sagde anklager Mette Bendix.

Amok i blodrus

Anklageren er overbevist om, at den 20-årige har nedtonet volden i sin forklaring. Ifølge dem 20-årige slog han nemlig kun faren i forbindelse med kvælertaget, mens de stod i køkkenet og en enkelt gang, da faren løb ud i entreen.

Men de retsmedicinske undersøgelser viser, at faren er blevet slået mindst 14 gange i hovedet - og hele vejen rundt om hovedet.

- Der er også slået i entreen, mens faren lå ned. Så sporene viser et noget grovere billede end det, tiltalte selv vil være med til.

- Det er ikke forkert at sige, at han gik amok med hammer i blodrus, sagde Mette Bendix, der slet ikke mener, at nødværge kan komme på tale.

Ifølge anklageren var det den tiltaltes hensigt at dræbe sin far, da han tog hammeren og begyndte at slå.

- Når man gør det mindst 14 gange og slutter af med et bælte, hvor man klemmer så meget til, at det kunne være en dødsårsag i sig selv, er der tale om direkte forsæt, sagde hun.

- Ingen skal finde sig i at blive slået

Men hele den 20-åriges forsvar er altså, at drabet skete i selvforsvar - altså nødværge.

Man er straffri, hvis man handler i lovligt nødværge for at forsvare sig selv mod et angreb. Og det er den 20-åriges forsvarer, Michael Juul Eriksen, ikke i tvivl om, at det var præcis dét, hans klient gjorde.

- Han har levet i et ekstremt uhensigtsmæssigt forhold med sin far. Det har ligget og ulmet i nærmest årevist, sagde forsvareren.

Ifølge ham skal man se på situationen med tiltaltes øjne. Den 20-årige havde flere gange oplevet, at faren ruskede i ham eller gav ham lussinger.

Særligt tre episoder og en trussel om, at faren ville slå ham ihjel, hvis han nogensinde fandt nogen form for stoffer på ham igen, havde sat dybe spor i den 20-årige.

Så da faren fandt en joint og en pose kokain i den 20-åriges jakkelomme, kort inden han tog kvælertag om tiltaltes hals, var det derfor også naturligt, at tiltalte blev bange.

- Det er ikke nogen, der slår sin far i hovedet uden grund, sagde forsvareren.

Mens anklageren mener, at den 20-årige har pyntet på virkeligheden omkring episoden, så mener Michael Juul Eriksen ikke, at der var grund til at tvivle på tiltaltes forklaring.

- Hvis det er foregået på den måde, som han (tiltale, red.) siger, er der så et grundlag for at sige, at han kunne have gjort noget andet for at stoppe ham (faren, red.)? spurgte Michael Juul Eriksen.

- Jeg har svært ved at se, hvad han skulle have gjort, og der er ingen, der skal finde sig i at blive slået på.

Tvivl om forhold til far

Hvis den 20-årige faktisk forsvarede sig mod et angreb, så mener anklageren alligevel ikke, at han skal slippe for straf.

- Efter første slag var det ikke længere nødvendigt at forsvare sig selv. Men der blev altså slået 13 gange mere med hammeren og lagt et bælte om hans hals. Det er en voldsom overreaktion mod et angreb med bare næver, sagde Mette Bendix.

Men det kan stadig godt være nødværge, også selvom man går for langt i sit forsvar, hvis det er begrundet i frygt. Og det var, ifølge Michael Juul Eriksen helt åbenlyst, at den 20-årige var meget bange for sin far i øjeblikket.

- Der er ingen tvivl om, at tiltalte har været skrækslagen. Ellers ville han ikke have gjort, som han gjorde.

Det var Mette Bendix dog ikke overbevist om. Hun hæftede sig især ved, at ingen andre havde set volden, og at den 20-åriges søster slet ikke kunne genkende det billede af sin far, som broren havde tegnet. Hun har aldrig set vold mod den 20-årige, og hun forklarede, at der var et helt normalt forhold mellem faren og den 20-årige.

Anklageren påpegede, at tiltalte desuden selv valgte at blive hos sin far, til trods for den vold han ifølge sin egen forklaring, var blevet udsat for i årene efter forældrenes skilsmisse - også selvom han blev tilbudt at bo hos sin mor.

- Spørgsmålet er, om hans (den 20-åriges, red.) forklaring er rigtig. Man kan godt stille spørgsmål ved, om der overhovedet var det angreb, som han siger, sagde Mette Bendix.

Der bliver afsagt kendelse om skyld fredag eftermiddag.