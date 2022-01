Uenighed om udbringning af mad udløste voldsomt slagsmål på åben gade

HJØRRING:Det var formentlig en madudbringning, der endte helt galt, der var årsag til et voldsomt slagsmål mellem fem personer på åben gade i Hjørring søndag aften.

I alt fem personer røg i totterne på hinanden foran flere vidner omkring klokken 18.30 på Vendelbogade i Hjørring.

Flere patruljebiler blev sendt til stedet og de fem personer blev alle anholdt. To af dem blev dog hurtigt løsladt igen.

Nordjyllands Politi har hele mandagen efterforsket sagen og afhørt de tre andre anholdte - to mænd på henholdsvis 43 og 30 år samt en 29-årige kvinde.

Den 43-årige mand og kvinden var på den ene side af slagsmålet mod den 30-årige, der havde hjælp af de to mænd, der tidligere blev løsladt.

Og umiddelbart tyder politiets efterforskning på, at slagsmålet blev udløst af en uoverensstemmelse omkring en leverance af mad, som den 30-årige stod for, oplyser fungerende politikommissær Thomas Albrektsen, Nordjyllands Politi.

Hvad uoverensstemmelse nærmere bestod i, er stadig uvist.

De to mænd og kvinden er nu blevet løsladt igen, efter politiets jurister har vurderet, at der ikke var grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør, oplyser politikommissæren.

De er alle tre fortsat sigtet for vold, og der bliver stadig efterforsket i sagen - blandt andet skal et køretøj undersøges, ligesom en række vidner skal genafhøres.