Ugilt-møller skyder i vejret

SINDAL: Det største projekt i Hjørring Kommune med 150 meter høje vindmøller, er nu ved at blive realiseret mellem Ugilt og Sønderskov. Så har planerne for de seks vindmøller også været seks år undervejs.

Naboer til vindmøllerne protesterede kraftigt, men Hjørring Kommune endte med at godkende lokal- planen for møllerne.

Siden har planerne været indklaget for Natur- og Miljøklagenævnet, som i slutningen af 2016 afviste klagen.

Ugilt-møllerne var det første projekt med de store møller, der fik grønt lys af byrådet. Siden er der opført store møller ved Gårestrup og ved Høgsted.

Der er også et projekt på vej på havnen i Hirtshals, men ellers ser det ud til, at interessen for at opstille de store møller er dalet betydeligt.

Nye principper

- Hjørring Kommune har ikke lige nu nye ansøgninger om vindmøller, fortæller formand for teknik og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S).

En af forklaringerne er formentlig, at afregningsprisen for el fra møllerne er blevet lavere, ligesom der er ændret på tilskudsreglerne.

Derudover har Hjørring Kommune også valgt at sætte planlægning af nye møller på pause.

Kommunen er på vej med nye principper for planlægningen af mølleområder.

- Det kommer til politisk behandling i november. Vi er enige om, at der fremover skal være lokal opbakning i form af et vindmøllelaug, der støtter op om vindmølleplanerne, siger Ole Ørnbøl.