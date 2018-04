Uheld: Biler stødte frontalt sammen

SINDAL: Tre personer er lørdag eftermiddag kommet til skade ved et færdselsuheld på Tislumvej sydøst for Sindal.

En 24-årig mand er alvorligt kvæstet, men uden for livsfare. En 40-årig mand og hans mandlige passager er kommet til skade i mindre grad.

- Vi fik anmeldelsen klokken 14.39 om, at to biler var stødt frontalt sammen, siger vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Uheldet skete tilsyneladende, da en 24-årig mand mistede herredømmet over sin bil ud for Tislumvej 502.

Bilen trak over i den modsatte kørebane, hvor den ramte sammen med en modkørende bil ført af en 40-årig mand fra lokalområdet.

Sent lørdag eftermiddag var det stadig småt med oplysninger om de tilskadekomnes tilstand.

- Vidner har sagt, at den 24-årige kørte meget stærkt. Det kan være derfor, han har mistet herredømmet over bilen, siger vagtchef Henrik Beck.

Der er udtaget blodprøve fra den 24-årige mand for at fastslå, om han var påvirket under kørslen.

Ved uheldet er der sket stor materiel skade på bilerne, oplyser vagtchefen.