Uheld på E39: Personbil endte i grøften

VRÅ:Klokken 18.14 fredag modtog Nordjyllands Politi en melding om et færdselsuheld på Motorvej E39 i sydgående retning mellem frakørslerne Hørring S og Vrå.

Uheldet skete, da en 18-årige kvinde var ved at overhale en anden billist.

- Den bil, som hun er ved at overhale, ville også overhale en tredje bil, der ker kørte foran. Så vedkommende trækker ud og har formegentlig overset, at der allerede er en bil i gang med at overhale, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Kvinden, der var ved at overhale, bremsede hårdt op, da bilen foran begyndte at trække ud. Hun mistede herredømmet over bilen og endte med at køre i grøften.

- Kvinden var lidt øm og blev kørt til Hjørring Sygehus, men hun er uskadt og er udskrevet igen, siger Mads Hessellund.