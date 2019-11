Uheld: To biler rullede rundt - og to personer til tjek på skadestuen

NORDJYLLAND:To forskellige steder i Nordjylland var bilister indblandet i trafikuheld natten til mandag.

Begge trafikuheld var solouheld, og ingen af de to bilister kom noget alvorligt til.

Første trafikuheld skete ved 00.30-tiden på Vejbyvej nord for Vrå.

Her kom en 30-årig mand kørende i bil, men i en vejkurve mistede han kontrollen med køretøjet, som røg ud på en mark og rullede rundt. Manden - som er fra lokalområdet - kom selv ud af bilen og var ikke kommet noget alvorligt til, men blev bragt til tjek på skadestuen, oplyser Nordjyllands Politi.

Omkring kl. 02.45 skete et lignende trafikuheld, denne gang på Kelddalvej nord for Aars. Her mistede en bilist også kontrollen over sit køretøj, der rullede rundt og endte ude på en mark.

Føreren, en 22-årig mand fra Løgstør-området, kunne selv komme ud af bilen, og han var ikke kommet noget alvorligt til. Men han blev også bragt til tjek på skadestuen, ifølge politiet.