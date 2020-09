Ulmende gløder på autoværksted skyld i ny alarm

HÆSTRUP MEJERIBY: Weekenden har langt fra været den bedste for indehaveren af Hæstrup Auto & Karosseriværksted i Hæstrup Mejeriby syd for Hjørring.

To gange blev brandvæsnet alarmeret, fordi der var brudt ild ud på værkstedet, der ligger midt i den lille landsby.

Lørdag skete der store skader på værkstedsbygningen, mens det lykkedes for brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig til en privatbolig tæt på værkstedet.

Søndag blev der så slået alarm igen, da der endnu engang var røgudvikling fra værkstedsbygningen.

Denne gang blev opgaven dog noget mindre end lørdag.

- Vi skulle bruge 10-15 liter vand på det, oplyser indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

- Der var en lille lomme, hvor der stadig lå nogle gløder, forklarer Ib Nielsen.

Efter branden lørdag havde han ikke regnet med, at brandfolkene skulle retur til adressen i Hæstrup Mejeriby igen søndag.

- Men det skulle vi så. Nu går vi lige en runde og tjekker for at være helt sikre på, at vi ikke skal køre til det endnu engang, siger Ib Nielsen.

Han oplyser, at det endnu ikke står klart, hvad de startede den første brand i autoværkstedet lørdag. Til gengæld er skaderne omfattende.

- For mig at se er der ikke andet at gøre end at rive bygningen ned, siger Ib Nielsen.