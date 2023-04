Underskud i landsbyens brugs: Overvejer at skrotte Coop

VENDSYSSEL:Et spækket forsamlingshus mandag aften var udtryk for, at der er noget på spil i den mere end 100 år gammel brugsforening i landsbyen.

Dagli'Brugsen i Lendum mellem Sindal og Frederikshavn havde generalforsamling - og bestyrelsen præsenterede de omkring 100 fremmødte for et underskud på 193.000 kroner for 2022, men det var ikke rygterne om de røde tal, der fik folk til at møde talstærkt op.

Nye indkøbsvaner

Landsbyens brugs var på afgrundens rand på for en håndfuld år siden, men det lykkedes en ny bestyrelse at lave en turn around, så der igen kom sorte tal på bundlinjen.

Den benhårde konkurrence på dagligvarer samt kunderne nye indkøbsvaner i en inflationstid, har dog fået bestyrelsen til at smugkigge efter en ny partner:

Søren Tjønneland, der er formand for Lendum Brugsforening, fortæller til Nordjyske, at den medlemsejede Lendum-brugs betaler omkring 6-7 procent i kæde- og koncernbidrag til Coop af en omsætning på omkring 12 millioner kroner.

- Og vi skal have ændret de betingelser. Vi skal have omkostningerne ned - men det er ikke lykkedes at få et klart svar fra Coop, siger formanden.

Historisk underskud

Coop har netop præsenteret et historisk underskud på 878 mio. kr. før skat - et minus på 628 mio. kr. efter skat - og om det kommer til at betyde noget for eksempelvis en landsby-brugs, når det gælder betaling for varer og logistik, er uvist.

Derfor har bestyrelsen besluttet at undersøge, om det giver bedre mening økonomisk at droppe Coop til fordel for Dagrofa, der blandt andet kører Min Købmand-konceptet.

- Jeg er ligeglad med, hvilket skilt, der er på butiks-facaden - det vigtige er, at der også kan handles dagligvarer i Lendum om fem år. Og det kræver færre omkostninger, tilføjer han.

Arkivfoto: Niels Helver

Alle detaljer skal på plads

Der har allerede i marts været holdt et orienteringsmøde om sagen, men bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle stemmes om et skifte på mandagens generalforsamling.

- Vi har købt hjælp udefra for at få udarbejdet et ordentligt beslutningsgrundlag, hvor alle detaljer er belyst. Der skal tages stilling til, om vi vil blive i Coop eller skifte til Dagrofa på en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af maj, oplyser Søren Tjønneland.

Det vil kræve en vedtægtsændring at skifte til Dagrofa - og bliver det udgangen, så kan et nyt butikskoncept formentlig allerede været rullet ud fra 2024.

Selv om sagen altså officielt ikke var på dagsordenen mandag aften, så poppede spørgsmålet op i forskellige afskygninger under eventuelt.

Her kunne formanden blandt andet slå fast, at man fortsat vil have OK-tankanlæg i byen, selv om det skulle ende i et skifte fra Coop til Dagrofa.