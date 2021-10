Ung mand truede sig til kontanter i Fakta - politi mistænker genganger

HJØRRING:- Det er ikke en klokkeklar mistanke, vi har, men det er klart, at vi leger med tanken om, at gerningsmanden kan være den samme.

Sådan siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen, efter der søndag aften klokken 20 er blevet begået røveri i Fakta på Åstrupvej i Hjørring.

Her truede en ung mand sig verbalt til et endnu ukendt kontantbeløb, inden han stak af fra butikken til fods - vidner så ham løbe over banelegemet bag ved butikken mod syd.

Der har kl. 2000 været røveri mod Fakta Åstrupvej i Hjørring. En Gerningsmand er stukket af fra stedet med et ukendt pengebeløb efter verbale trusler mod personalet. Han løb syd over banelegemet og forsvandt. A: mand, 180 cm, helt sort tøj. Ring 114 hvis du har set ham. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) October 3, 2021

Og det var også sådan, det foregik, da en ung mand på omtrent 18-20 år lørdag aften ved 19-tiden truede sig til kontanter i SuperBrugsen i Sindal. Også her stak røveren af til fods.

Desuden er der sammenfald i signalementet af gerningsmændene - begge beskrives som 180 centimeter høje og iført mørkt tøj. Ved røveriet i Sindal kunne vidner i øvrigt oplyse, at der på låret af de mørke bukser var skrevet "EA7".

Lørdag aften mente Nordjyllands Politi, at der var grund til optimisme med hensyn til at finde røveren, da man havde fået gode billeder af den unge mand via overvågningskameraer.

- Vi er ved at kigge overvågningsbåndene fra Hjørring igennem nu, og vi er massivt til stede i byen for at eftersøge røveren, siger Karsten Højrup Kristensen.