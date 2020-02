Ung mand tvunget ind i bil og slået: Flygtede ved tankstation

HJØRRING:Nordjyllands Politi vil meget gerne i kontakt med en bilist, som mandag 24. februar kørte en mand til skadestuen i Hjørring. Bilisten er et vigtigt vidne i en voldssag, hvor tre mænd nu er fængslet.

Mandag kl. 17.30 blev en mand på 27 år tvunget med i en bil på Svanelunden i Hjørring. I bilen blev manden udsat for trusler og vold - han blev slået flere gange i hoved og på kroppen. Desuden blev han frarøvet sin telefon og taske, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det lykkedes dog manden at flygte fra bilen på Park Alle ud for tankstationen Q8 i Hjørring. Her fik han stoppet en bilist, som kørte ham til skadestuen i Hjørring.

- Den 27-årige mand var på grund af sin chokerede tilstand ikke i stand til at fortælle os noget om den bilist, som hjalp ham på skadestuen. Men pågældende er et vigtigt vidne i denne grove voldssag, så derfor håber vi meget, at vi kan komme i kontakt med vedkommende, siger politikommissær Lene Madsen fra politiets efterforskningscenter i Hjørring.

Hun understreger, at man også meget gerne hører fra andre borgere, der befandt sig i området Svanelunden/Park Alle på det tidspunkt og måske har set eller hørt noget af relevans for sagen.

Bilisten - vidnet - kørte i en grønlig/blålig stationcar, muligvis en Volvo V70. Bilisten samlede forurettede i sagen op kl. 17:46 ved Q8 på Park Alle.

Ring til politiet på tlf. 114, hvis du mener at vide, hvem den efterlyste bilist er, eller har andre oplysninger i sagen, opfordrer politiet.

Tre mænd, som politiet mener er gerningsmændene, blev alle anholdt tirsdag. Det tre mænd er alle fra lokalområdet og er 24, 28 og 30 år, og voldsofferet kendte dem i forvejen

Ved et grundlovsforhør onsdag blev de tre sigtede alle varetægtsfængslet i fire uger, oplyser politiet.