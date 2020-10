Ung mand varetægtsfængslet for voldtægt

HJØRRING:Fredag blev en mand først i tyverne fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring. Han er sigtet for fuldbyrdet voldtægt samt for andet seksuelt forhold.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Derfor er oplysningerne sparsomme, men anklager Mathias Andersen oplyser, at overgrebet, som er begået mod en kvinde på samme alder som den sigtede, ifølge anmeldelsen fandt sted natten mellem 12. og 13. oktober i Hjørring-området.

- Det drejer sig om to personer, som kommer fra samme vennekreds. Han nægter sig skyldig, fortæller anklageren.

Den unge mand blev varetægtsfængslet indtil 20. november. Han kærede ikke afgørelsen.