Ungdomsklub stiller med 55 frivillige, der holder styr på pladsen og trafikken i Dana Cups centrum

HJØRRING:Det er tryk på i centrum af Dana Cup omkring Vendiahallen, hvor der om dagen spilles masser af fodbold, samtidig med at flokke af unge mennesker hygger sammen - mens der om aftenen festes, og der også er noget trafik at holde styr på.

De opgaver er ungdomsklubben Nemizis blandet kraftigt ind i. Omkring 55 frivillige unge og ledere har en række opgaver, som de klarer med udgangspunkt fra et telt bag Vandhuset, hvor de også har lavet en lille campingplads, hvor de bor i telt.

Nemizis har en teltplads og et stort telt, hvorfra deres arbejde udgår. Foto: Kim Dahl Hansen

To af de unge er Mikkel Mertz og Nikolaj Clausen, og de er glade for at være med til Dana Cup, hvor de løser en række opgaver.

- Jeg kan godt lide fællesskabet og sammenholdet, og så er det hyggeligt, fortæller Mikkel Mertz.

Mikkel Mertz kan lide fællesskabet og sammenholdet til Dana Cup. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det er dét med, at vi står sammen herinde, fortæller Nikolaj Clausen, der en af aftenerne var med til at rydde vejen, så en ambulance kunne nå frem - det gik stærkt og viste, at samarbejdet fungerede.

Nikolaj Clausen fortæller, at de unge fra ungdomsklubben står sammen. Foto: Kim Dahl Hansen

De unge fra Nemizis bemander fire vejspærringer og holder opsyn på pladsen, også når der er aftendiskotek i det store telt.

- Vi sørger for, at der er ro og orden og ingen alkohol, fortæller Kim Kolditz.

Han er stifter af Nemizis og bruger sammen med Søren Støjko Jensen, der er med i foreningens bestyrelse, mange frivillige timer i arbejdet med de unge under Dana Cup.

Søren Støjko Jensen er med i bestyrelsen for ungdomsklubben Nemizis, mens Kim Kolditz er stifter. De er begge med på Dana Cup i denne uge. Foto: Kim Dahl Hansen

Kim Kolditz er drevet af det fællesskab, de skaber.

- Vi er nogle mærkelige typer, men der er plads til alle. Nogle døjer med det ene og det andet, nogle kan ikke læse, skrive eller få venner - men så går der ikke længe, så er de taget ind i fællesskabet, fortæller han.

Kim Kolditz er stifter af Nemizis. Foto: Kim Dahl Hansen

Også Søren Støjko Jensen er glad for at være med i det frivillige arbejde og oplever, at det giver noget at prøve at gøre en forskel for andre. Han nyder også at se de unge hjælpe hinanden.

Under Dana Cup får de unge nogle erfaringer med samarbejde, samtidig med at de får nogle fælles oplevelser.

- Tre af dem, der er startet her, er endt som politibetjente. Så det har givet noget, siger Søren Støjko Jensen.

Forud for Dana Cup havde Nemizis også opgaver med at sætte hegn op.

Nemizis holder til dagligt til i deres klublokaler nær AZ i Hjørring. Klubben tæller 92 medlemmer.