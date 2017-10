Ungdomsklubber i alvorlig knibe

HJØRRING: Fra starten af dette skoleår har Hjørring Kommune indført brugerbetaling på 500 kroner for at børn og unge kan benytte ungdomsskolens tilbud. Men brugerbetalingen har medført et stort dyk i antallet af medlemmer.

I 2016 var over 1200 unge tilmeldt ungdomsskolens klubber, men efter brugerbetalingen er indført, er der kun en tredjedel tilbage.

- Vi er gået fra at have 150 medlemmer til nu kun at have 30. Og det mest ærgerlige er, at de unge, som har allermest brug for at komme i klubben, ikke kommer her mere, siger klubleder i Hirtshals Ungdomsklub, Thomas Nielsen.

Brugerbetalingen blev indført, fordi der skulle spares penge på området, og kommunen mente, at brugerbetalingen var den bedste løsning. Men med så få medlemmer, går regnestykket ikke længere op, og dén negative udvikling kan ikke fortsætte:

- Det er klart, at det på et tidspunkt skal blive bedre, for ellers må vi overveje om strukturen er den rigtige, siger formand for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, Kasper Maarup Andersen.

Kasper Maarup Andersen understreger, at der ikke er planer om at lukke nogle af klubberne.