Unge fejrede deres kortfilm med rød løber og prisuddeling i biografen

HIRTSHALS:Movie House Hjørring på Åstrupvej blev fra morgenstunden fredag fyldt med forventningsfulde 7. klasser fra Hirtshals Skole.

Lærere og en del af eleverne var klædt i smoking og festtøj for at markere, at afslutningen på det fire ugers forløb i dansk, blev kronet med prisuddelinger og fremvisning af samtlige kortfilm på biografens største lærred.

7. klasserne ankom til Movie House og filmfremvisningen fra morgenstunden af. Foto: Bente Poder

Movie House havde naturligvis lagt rød løber til biografens foyer i dagens anledning.

Alle grupper fra 7. årgang - 75 elever i alt - har optaget deres kortfilm med mobiltelefoner. Deres klassekammerater var instruktører og skuespillere.

Karoline Haugen, Lili-Mai Gaardboe og Freja Krogsgaard. Foto: Bente Poder

- Fedt! tænkte jeg, da jeg først hørte, at vi skulle lave kortfilm, siger Freja Krogsgaard.

- Vi har jo set film, men nu kunne vi gå i gang med selv at vælge, hvad vi ville lave.

Hun spillede hovedrollen i sin gruppes film Deal, der handler om en ung pige, der får tilbudt kokain af en fremmed mand.

Lili-Mai Gaardboe og Karoline Haugen var i gruppe sammen og med til at lave filmen Hævnen, som handler om jalousi og misforståelse.

- Det er ikke alle skoler, der har et kortfilmprojekt og det er sjovt at slutte af med at se den i biografen, sagde Lili-Mai Gaardboe.

De tre indrømmede, at de troede, at fire uger ville være rigeligt til at lave en kortfilm.

- Fire uger: Easy! Men vi opdagede, at det tager lang tid at lave manuskript og der er mange dilemmaer og diskussioner. Det er ikke let at blive enige, sagde Freja Krogsgaard.

Karoline Haugen nikker og smiler.

- Vi lavede fire manuskripter, men endte med at lave en helt improviseret film under stort tidspres, siger hun.

Lærerne Ronnie Mortensen, Martin Lysdal og trivselspædagog Liselotte Vinther var klædt på til prisuddeling og filmfremvisning. Foto: Bente Poder

Tre lærere: Martin Lysdal, Ronnie Mortensen og Jens-Kristian Østergaard samt trivselspædagog Liselotte Vinther har haft snor i projetet fra starten.

- Eleverne har naturligvis set kortfilm, men ikke mindst lært at analysere dem. De har lært om komposition, filmens virkemidler, lave manuskript og storyboard, siger Jens-Kristian Østergaard.

Gruppen bag vinderfilmen Tilliden. Foto: Bente Poder

- Men det er også overordnet et trivselsprojekt - det bidrager positivt til elevernes fællesskab at samarbejde om et projekt, de laver fra bunden af.

Efter fremvisning af alle kortfilm i biografsalen var der et væld af priser i mange kategorier. Vinderen af bedste film, blev gruppen bag filmen Tilliden.