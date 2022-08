Unge fyre har skabt liv i stille sommerhusområde

NØRLEV STRAND: Strandene omkring Løkken og Blokhus er det store trækplaster, når varmen gør det tiltrængt for familier at få en dukkert. Og når det er mere blæsende, søger surferne mod Klitmøller og Cold Hawaii.

Denne sommer har fire unge fyre forsøgt at kombinere de to ting i et - indtil nu - lidt overset nordjyske sommerhusområde.

I Nørlev Strand har de således åbnet butikken Havs, som er en udspringer af to butikker i Løkken.

Nicolaj Klitgaard Frederiksen havde ikke hørt om Nørlev Strand, da han sidste år tog med for at se på den gamle købmandsbutik. Han er ikke i tvivl om, at de gjorde det rigtige, da de valgte at købe butikken i det lidt ukendte sommerhusområde. Foto: Martin Damgård

Og de fire fyre så rigtigt, da de sidste år i december overtog den gamle købmand tæt ved stranden og brugte måneder på at forvandle stedet til surfbutik, en café med lokale fristelser og en stor træterrasse med plads til familier, der kan grille eller få en is efter turen på stranden.

- Selvom sommervejret - indtil nu - ikke har været helt i top, har vi haft mange besøgende og er kommet godt igennem den første sæson, siger Nicolaj Klitgaard Frederiksen, der er en af de fire medejere af Havs.

Mere end 20.000 personer er kommet igennem Havs siden åbningen 1. juli, og det har resulteret i cirka 7500 handler. Foto: Martin Damgård

De fire fyre blev færdig med renoveringen og åbnede stedet til 1. juli, og siden da er kasseapparatet blev åbnet 7500 gange, fordi en kunde har købt noget. Og hver kunde har i gennemsnit købt for tre personer forklarer Nicolaj Klitgaard Frederiksen.

- En kunde køber typisk is, vin, vand eller noget andet til hele familien. Og det er faktisk over det, som vi havde regnet med.

- Lige nu ser der lidt tomt ud, siger han undskyldende, mens han viser rundt.

- Men i aftes var der fuldt hus med livemusik og udsigt til den flotte solnedgang fra udsigtspunktet, tilføjer han og peger op på træterrassen, der er hævet og har udsigt ned mod stranden og ud over vandet.

Udover de traditionelle is og sodavand, byder Havs på en lang række varer, som man lige står og mangler, når man er i sommerhus i området. Foto: Martin Damgård

Kunde satte projektet i gang

Det var faktisk en kunde i butikken i Løkken, der fik de fire fyre til at satse på Nørlev Strand.

- Kasper, der er medejer fik en mail. Hvor en kunde skrev, at butikken i Nørelev var til salg, og der kunne vi lave surf samt fish'n chips, siger Nicolaj Klitgaard Frederiksen.

Han husker, da han var med ude og se stedet for første gang.

- Jeg havde aldrig hørt om Nørlev Strand før. Det hænger nok sammen med, at jeg er fra Gjøl, mens de tre andre medejere er fra Hjørring - der kun ligger ti kilometer væk, siger han.

- Da vi kom rundt i svinget og ned af vejen tænke jeg bare "Wouw, en udsigt", og "Mon der er sommerhuse nok til, at vi kunne drive en butik her", siger han.

I dag er der en butik, der udover is tilbyder lidt at spise, slik, vin, øl og andre små fornødenheder til at tage med i sommerhuset, herudover tøj, håndklæder og lignende med Havs logo, og udlejning af surfudstyr, cykler og en sauna, som står på stranden.

Udover surfudstyr, cykler og andet så tilbyder Havs også udlån af en sauna, som kan stilles på stranden. Foto: Martin Damgård

En del af gæsterne i butikken kommer fra nærliggende feriecenter Skallerup Seaside Resort.

Her havde de fire fyre udlejning af udstyr og booking af surf-skole sidste sommer, men det er i år flyttet ned i den nye butik, så gæsterne fra feriecentret skal derned.

- det er gået fint, og til næste sæson håber vi, at få et endnu bedre samarbejde med de andre turistaktører i området. det tæller blandt andet en rideskole, en feriekoloni og et B&B, der ligger i området, siger Nicolaj Klitgaard Frederiksen.

Der er kommet liv i området

Den første sæson er gået med, at gøre sommerhusgæsterne opmærksomme på, at der er kommet mere liv i Nørlev Strand.

- Vi hører fra de faste sommerhusgæster, at de nu vil forsøge, at få deres børn eller børnebørn med, da der nu sker noget mere.

Den nyanlagte træterrasse rundt om Havs, har de fleste aftner i højsæsonen været fyldt op med mennesker, der har nydt, at der med butikken er kommet liv i området.

Noget af det, der har været efterspørgsel efter, er surfskolen, hvor man kan få undervisning i forskellige former for vandaktiviteter, der forgår med et bræt.

- Vi ved godt, at Cold Hawaii er mere kendt. Men da vi så Nørlev Strand var vi også klar over, at det er perfekt til at lære at surfe. Det er knap så vildt, så er man barn eller nybegynder, så det det et rigtig godt sted siger Nicolaj Klitgaard Frederiksen.

Havs Nørlev, på Nørlev Strand, er kommet godt fra land. Indehaver Nicolaj Klitgaard Frederiksen fortæller, at siden åbningen 1. juli har der været mere end 20.000 personer igennem butikken. Nørlev Strand 13. august 2022 Foto: Martin Damgård

Håber på mere i næste sæson

Selvom børnene er begyndt i skole og de unge snart begynder på uddannelserne, regner Nicolaj Klitgaard Frederiksen og de tre øvrige medejere med at holde åbent frem til efter efterårsferien.

- Det er vores første sæson, så vi skal lige samle erfaring med, hvor lang tid der er liv i sommerhusene, siger han.

Han forklarer, at man vinteren over vil udlåne huset, hvis der er fødselsdage, generalforsamlinger eller en skole, der kan bruge det.

- Som en slags moderne forsamlingshus, tilføjer han.

Havs i Nørlev Strand

Næste sæson begynder til påske.

- Det tager mere end ét år, at løbe sådan et projekt i gang. Men vi håber, at vi kan finde på nye tiltag og få endnu mere aktivitet hernede. På lidt længere sigt kunne jeg godt forstille mig en form for glamping i området, for det er et fantastik sted, siger Nicolaj Klitgaard Frederiksen.