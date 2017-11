Unge gider ikke røg i skoletiden

HJØRRING: Mere end otte ud af ti unge nordjyder bakker op om røgfri skoletid på grundskoler. Alligevel er det kun Aalborg Kommune, der i Region Nord har gjort skoletiden helt røgfri på alle folkeskoler.

Nye tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden viser, at 83 procent af de 14-19-årige nordjyder synes, at røgfri skoletid på grundskoler er en god idé. Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i løbet af skoledagen - hverken på skolens område eller uden for skolen. Dermed er røgfri skoletid en udvidelse af reglen om røgfri matrikel, der gælder alle grundskoler.

Rygning hører ikke til i skolen

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at skoler får røgfri skoletid, for erfaringer og forskning viser, at færre elever begynder at ryge, når de ikke oplever røg i skolen.

- Når elever ser kammerater og voksne ryge, er det med til at gøre rygning til noget almindeligt og noget, som voksne accepterer. Men rygning hører ikke til i skolen og børn og unge skal ikke lære at ryge i skoletiden, siger Niels Them Kjær, tobakschef i Kræftens Bekæmpelse.

Skoler med røgfri skoletid oplever, at det virker. For når eleverne ikke kan ryge i skoletiden, samles de om andre aktiviteter end rygning. Cigaretter bliver ikke en del af det sociale fællesskab, og det betyder et tydeligt fald i antallet af elever, der ryger.

Opbakning i befolkningen

Selv om unge bakker op og forebyggelseseksperter anbefaler skoler og kommuner at gøre skoletiden røgfri, er Aalborg Kommune den eneste kommune i Region Nord, der har indført røgfri skoletid på alle kommunale folkeskoler.

Det kan skyldes frygt for reaktioner fra skolernes ansatte og manglende tro på, at røgfri skoletid kan lade sig gøre. Men ifølge Kræftens Bekæmpelse er der ingen grund til, at politikerne holder sig tilbage.

- Der er enorm opbakning til røgfri skoletid i befolkningen. Og det gælder vælgere fra alle partier. Ingen synes, at børn og unge skal begynde at ryge. Og langt de fleste kan godt se det paradoksale i, at eleverne må ryge i skoletiden, selv om de ikke er gamle nok til at købe cigaretter, siger Niels Them Kjær.

FAKTA

TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse har taget initiativ til partnerskabet Røgfri Fremtid, der arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030.

Knap 50 organisationer, kommuner, uddannelsessteder og andre aktører er blevet en del af partnerskabet, der vokser dag for dag.

Aalborg Kommune er partner i Røgfri Fremtid.

Undersøgelsen af unge holdning til røgfrie skoler foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden blandt 3610 unge i alderen 14-19 år.