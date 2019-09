Unge på knallert rev mobiltelefon ud af hånden på 31-årig - har du set noget?

HIRTSHALS:En 31-årig mand blev onsdag udsat for et temmelig frækt tyveri i Hirtshals. Det fortæller politikommissær Michael Karstenskov fra Nordjyllands Politi.

Klokken 18.40 kom manden gående i Peder Rimmensgade med sin mobiltelefon i hånden.

- Ud for nummer fem kom der så en knallert kørende op på siden af ham, og en passager på knallerten rykkede telefonen ud af hånden på forurettede, fortæller Michael Karstenskov.

Det hele gik så hurtigt, at den 31-årige ikke har været i stand til at give et detaljeret signalement af gerningsmændene eller den knallert, de var kørende på. Eneste beskrivelse af dem går på, at de var "meget unge", og at passageren var dansk af udseende.

Derfor håber politiet, at andre måtte have set noget eller har kendskab til, hvem de to gerningsmænd er.

Den stjålne mobiltelefon var en Huawei P30. Sagen betegnes som tyveri og ikke røveri, fordi der hverken var tale om trusler eller vold.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.