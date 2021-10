Unge pågrebet i baggård med stoffer

HJØRRING:Politiets næse for mistænkelig adfærd viste sig at stå helt skarpt, da en patrulje natten til torsdag antraf to personer i en baggård til Strømgade i centrum af Hjørring.

Det skriver Nordjyllands Politi i sin seneste døgnrapport.

Betjentene besluttede sig for at tage en snak med de to unge mennesker, og det viste sig, at den ene havde en mindre portion kokain på sig, mens den anden havde hash i lommerne.

De to unge kan nu begge se frem til at blive opdateret i kriminalregistret og derudover modtage et bødeforlæg for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, oplyser politiet.