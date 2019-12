Forældrepar skyldig i grov vold mod deres nyfødte datter

VENDSYSSEL:Et forældrepar er blevet kendt skyldige i grov vold mod deres nyfødte datter.

Det har et nævningeting ved Retten i Hjørring afgjort tirsdag.

Den 27-årige mor og 36-årig far er fundet skyldige i at have udøvet grov vold mod den nyfødte datter frem til 8. maj 2018, hvor volden blev opdaget på sygehuset i Hjørring.

Forældreparret havde selv taget datteren til læge, da hun pludselig ikke kunne bruge sit ene ben. Men det var uhyggelige skader, lægerne fandt på den blot to måneder gamle pige, der havde flere brud på skinnebenet og lårbenet, en hjerneblødning og adskillige brud på ribben.

Den lille pige blev efterfølgende tvangsfjernet. Moren og faren blev anholdt og sigtet 4. juni og har siddet varetægtsfængslet.

Skød skylden på hinanden

Retssagen mod forældreparret begyndte 13. november. Her nægtede begge forældrene sig skyldige og i stedet skød de skylden på hinanden.

Den 27-årige mor forklarede i retten, at hun ikke havde haft mistanke til, at faren havde udøvet den grove vold mod datteren - men at det kun kunne være ham.

Omvendt forklarede den 36-årige far, at moren var helt ude i tovene efter fødslen, og at det måtte være hende, der havde mishandlet den lille pige.

Forældreparret var tiltalt for den groveste voldsparagraf i straffeloven, som bliver brugt, når volden har været af særlig grov beskaffenhed eller haft alvorlige skader til følge. Her kan straffen stige til 10 års fængsel.

Det blev forældreparret dog frifundet for af Retten i Hjørring, og i stedet dømt efter den lidt mildere voldsparagraf - også kaldet grov vold - hvor straframmen er seks års fængsel.

En juridisk dommer ville frifinde begge forældre, mens de to øvrige dommere og nævninge altså fandt parret skyldige, fortæller anklager Morten Sønderby.

Retten i Hjørring afsiger dom onsdag, hvor straffen bliver udmålt.