Det bliver dyrt: Entreprenør skal lave beklædning om

HJØRRING: At der efter ibrugtagning opstår udfordringer, som man ikke kunne have forudset, da byggeriet stod på, er ikke noget nyt i byggebranchen.

Og det er, hvad der er sket med Kornets Hus. Den ikoniske bygning blev indviet i juni 2021 og er et videns- og oplevelsescenter for korn og madkultur.

Bygningen er opført med nogle helt særlige og smukke tagsten - cover tegl - og det man ikke havde forudset, var, at sandet fra de marker, som danner omgivelserne for Kornets Hus, kan trænge ind under tagstenene og hobe sig op, så vandet ikke kan rende væk på undersiden af teglet.

Sandet fra de omkringliggende marker fyger ind bag teglstenene i Kornets Hus. Foto: Lars Pauli

- Normalt ligger tagsten ind over hinanden, men her ligger de ved siden af hinanden. Det har vi ikke prøvet før, og så må vi også bare tage tage den på os, siger Karl Erik Slynge, der er koncerndirektør i A/S Trigon.

Firmaet, der var totalentreprenør på byggeriet af Kornets Hus, er derfor straks gået i gang med at lave en plan for at udbedre problemet.

Det gøres ved, at teglen på de skrå sider tages op, hvorefter der skabes mere plads til, at vandet kan løbe væk på undersiden. Samtidig bliver der også skabt mulighed for, at man løbende kan rense sandet fra markerne væk om nødvendigt.

- Vi står inde for byggeriet som totalentreprenør, så vi tager opgaven på os, siger Karl Erik Slynge. Privatfoto

Karl Erik Slynge ved endnu ikke helt, hvad arbejdet løber op i, men han mener, at det kommer til at koste A/S Trigon omkring en million kroner, mest i arbejdstid.

Fortsat åbent

Arbejdet med at ændre de fire skrå tagsider går snart i gang. Man tager en side ad gangen, og arbejdet er ikke en hindring for, at man kan besøge Kornets Hus.

Livet i Kornets Hus fortsætter, selvom der nu skal arbejdes på bygningen udenfor. Arkivfoto

- Vi har sat en periode indtil sommerferien, så skulle vi gerne være færdige, siger direktøren, der oplyser, at der bliver sat omkring fire-fem håndværkere på sagen - afhængigt af opgaven.

Tagstenene vil kunne genbruges, mens tagpap og lægter skal udskiftes.

- Som arkitekten konstruerede huset, var det ikke muligt at komme ind bag teglene og se, hvordan det så ud, men vi laver det sådan nu, at vi kan skrue en tegl af og se ind. Fremover skal det tjekkes ligesom tagrenderne skal på et almindeligt hus, siger Karl Erik Slynge.

Arkitekterne på Kornets Hus er den norske tegnestue Reiulf Ramstad Arkitekter.