Ups! Det er en skævert

Murer-Kjeld holder igen et vågent øje med Rubjerg Knude Fyr, som simpelthen har sat sig lidt i den ene side. Det betyder, at fyret nu hælder lidt mod nord. Sandfygningen på Rubjerg Knude er taget til i styrke, siden den spektakulære flytning af fyret i efteråret 2019, og det har tilsyneladende gjort den store sandmile endnu mere ustabil.

Området omkring fyrets sokkel er blevet forstærket med stabilgrus, men alligevel er fundamentet altså sunket lidt i den ene side.

Man er ikke længere i tvivl om, at Rubjerg Knude Fyr står lidt skævt. Foto: Torben Hansen

- Det skal vi selvfølgelig følge nøje. Jeg har målt hældningen mod nord til cirka tre grader, så jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, men fortsætter det, kan det på et tidspunkt blive så kritisk, at vi må overveje en ny flytning, siger Murer-Kjeld.

Heldigvis er fyret så solidt bygget og funderet, at der endnu ikke er tegn på sætningsskader og revner i den 23 meter høje bygning. Tre graders hældning lyder måske ikke af meget, men man kan efterhånden sagtens se hældningen med det blotte øje.

Tre graders hældning svarer til, at toppen af fyret er rykket 1,2 meter mod nord i forhold til lodlinjen. Til sammenligning hælder Det Skæve Tårn i Pisa 3,97 grader, hvilket betyder, at toppen på det berømte italienske tårn, der er 55 meter højt, er forskudt med næsten 3,9 meter.

Tre graders hældning lyder måske ikke af meget, men måske udvikler det sig yderligere. Foto: Torben Hansen.

Ved Rubjerg Knude Fyr møder vi to besøgende, Liselotte Rask og Frederik Bøtker fra Thisted, der er på ferie i Løkken.

- Vi snakkede faktisk om det, allerede da vi steg ud af bilen nede på parkeringspladsen. Det ser ud til at stå skævt, siger Frederik Bøtker.

- Det er da ærgerligt, når der er brugt så mange penge på flytningen, men så kommer der jo nok snart en ny opgave til Murer-Kjeld, tilføjer Liselotte Rask.

Liselotte Rask og Frederik Bøtker fra Thisted bemærkede straks, at fyret var skævt, da de steg ud af bilen på parkeringspladsen. Hunden hedder Kanto. Foto: Torben Hansen

Murermesteren anslår, at hældningen skal helt op i nærheden af ti grader, før det for alvor bliver kritisk.

- Jeg har vendt det med John (Kran-John fra BMS Krangården red.), og vi har jo alt grejet klar, hvis det skulle blive nødvendigt at flytte fyret igen, siger Murer-Kjeld.

Han peger på en sandklit nord for den nuværende placering.

- Vi kommer nok til at arbejde med nogle større donkrafte og et form for trappe-system, hvis vi skal have fyret derop. Men det vil nok være en mere stabil placering, siger Murer-Kjeld.

Men indtil en ny flytning kommer på tale, kan hældningen på fyret, måske få endnu flere besøgende til at valfarte til Rubjerg Knude.

- Rubjerg Knude Fyr er jo allerede verdenskendt, og kommunen vil da bruge "Det Skæve Fyrtårn i Rubjerg" til at skabe ny opmærksomhed og nye bølger af besøgende til kommunen, siger borgmester Arne Boelt (S), der tilføjer, at det måske ligefrem kan være med til at fremskynde en ny omfartsvej ved Hjørring og ja - den 3. Limfjordsforbindelse.