Ups: En kilometer asfalt dækket af gylle

TVERSTED:Onsdag aften blev omkring en kilometer af Bindslevvej lige syd for Tversted spærret af. Der var rent ud sagt gået lort i trafikken.

- Der er en gyllevogn, der har spildt omkring 6,5 tons gylle ud på vejbanen, fortæller indsatsleder Bo Isaksen, Nordjyllands Beredskab, der blev kaldt til stedet kl. 19.44.

Han fortæller, at der angiveligt er en hane, der har stået åben, så gyllevognens slæbeslager har gødet vejen. Om det skyldes en menneskelig eller teknisk fejl, vil indsatslederen lade andre om at vurdere.

Da beredskabet nåede frem, havde landmanden allerede rekvireret en slamsuger og var selv i gang med oprydningen.

Da gyllen er fordelt over en længere strækning, har man opgivet at spule den væk, men i stedet er der blevet taget koste og sand i brug for at gøre vejen farbar igen.

- Når der ligger gylle på vejbanen, bliver der ekstremt glat. Sammen med tåget vejr kan det give farlige situationer. Derfor valgte vi hurtigt at spærre vejen, fortæller indsatslederen, der i skrivende stund ikke har overblik over, om strækningen mellem Barkholtvej og Elkærvej når at blive åbnet igen onsdag aften, eller om man må vente til torsdag morgen.

I forhold til forurening fortæller indsatslederen, at Hjørring Kommunes miljøvagt har vurderet, at udslippet ikke får større konsekvenser.

- Græsset i rabatten kommer nok til at gro lidt mere det næste års tid, men der er spildt så lidt, at der ikke skulle være nogen forureningsfare, siger indsatslederen.