Ups! Klitten forsvandt og naboer raser - nu stopper kommunen byggeriet

TORNBY:Flere naboer og grundejerforeningen i området er vrede over et planlagt sommerhus-byggeri på 161 kvadratmeter på Kløren 13 i Tornby.

For det første mener flere omkringboende, at bygherren er gået alt for hårdhændet til værks og har udjævnet et alt for stort område i naturen. En del af klitten med marehalm vest for det udlagte byggefelt er blevet jævnet og skubbet ud.

Den klage har Hjørring Kommune nu givet dem medhold i.

- Vi stoppede byggeriet i fredags for at vurdere den terrænregulering, der er foretaget. Vi er enige i, at der er fjernet for meget i forhold til byggeriets omfang, siger arkitekt Peter Mathiesen fra Hjørring Kommune.

En vis terrænregulering er ifølge lokalplanen tilladt i og omkring det udlagte byggefelt. Men naturværdierne i et område skal så vidt muligt bevares, også selvom det foregår inde på ejerens egen matrikel, og også selvom der ikke er særlige fredningsbestemmelser.

- Ejeren var overrasket over, at han ikke måtte lave terrænregulering i det omfang på sin egen matrikel, men han er helt med på, at klitten skal genetableres med marehalm og det hele. Det arbejde går i gang fredag, fortæller Peter Mathiesen.

Sandet fra klitten er skubbet ud over kanten Foto: Claus Søndberg

Men her stopper naboernes utilfredshed ikke. Grundejerforeningen anfører i en klage til kommunen, at det ikke er alle naboer, der mister deres udsigt, som er blevet hørt i sagen.

- Vi er stærk utilfredse med, at man har givet lov til det her fra et skrivebord i Hjørring, uden at have været ude og se på forholdene. Flere sommerhuse på Kløveren får spoleret deres udsigt, men de er ikke blevet hørt, siger formand for grundejerforeningen, Kristian Andreasen.

De utilfredse naboer mener også, at bygherren har fået lov til at rykke sommerhuset for meget udad, så det kun er 25 procent, der ligger i det fastsatte byggefelt i lokalplanen.

Tegningen viser det godkendte byggefelt, mens det sorte stiplede felt er det udlagte byggefelt i lokalplanen Kilde: Hjørring Kommune

- Det er en vurderingssag, hvor mange naboer, der skal høres. Vi har her valgt at høre de fem naboer, der ligger nærmest og støder op til grunden, hvor der skal bygges, siger Peter Mathiesen.

Han medgiver dog, at også flere af omkringboende kunne være blevet hørt, men det har sagsbehandleren ikke vurderet var relevant i denne sag.

- Det er en balance, hvor vi også skal passe ikke at inddrage grundejere, der slet ikke er høringsberettigede, siger Peter Mathiesen.

Angående det godkendte byggefelt siger arkitekten:

- Det er helt normalt, at man tillader, at byggeriet går udenfor byggefeltet i lokalplanen, som heller ikke er målfast. Der er vist ingen byggerier i området, der holder sig indenfor byggefeltet, men det skal have fat i byggefeltet, fastslår Peter Mathisen.

Grundejerforeningen har i et brev til kommunen opfordret til, at byggeriet stoppes indtil flere af de omkringboende er blevet hørt, og en af naboerne, der får spoleret sin udsigt, har sendt en klage til Planklagenævnet. Klagen har dog ikke opsættende virkning.