Uro på nordjysk sygehus: - Vi er blevet holdt for nar

HJØRRING:Nu er der igen uro om lukning af et afsnit på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Personalet på Akutsengeafsnit 404 frygter, at sygeplejersker vil søge væk, fordi ledelsen har planer om en større omorganisering, hvor sengeafsnittet lukkes og personalet flyttes til et nyt "korttidsafsnit" på den medicinske afdeling. Tidligere på efteråret var det en beslutning om lukning af Lungemedicinsk afsnit, der udløste frustrationer.

- Vi føler os holdt for nar på et velfungerende afsnit, og ledelsen kan ikke give os et klart svar på, hvad vores arbejdsopgaver så bliver fremover, siger tillidsrepræsentant for de 39 sygeplejersker på Akutafsnit 404, Maria Gade Madsen.

Personalet har sendt et åbent brev til sygehusledelsen, hvori de redegør for, at personalet netop, på opfordring fra samme ledelse, har gennemgået uddannelse og scenarietræning for at styrke den akutte sygepleje af flere forskellige patientgrupper. Afsnittet tog sig af de fleste patienter under Covid-19, og det var så hård en tid, at en del personale valgte at søge væk.

- Men siden er det igen lykkedes at rekruttere personale til afsnittet, og der er sket forbedring af arbejdsmiljøet. Personalet brænder netop for de akutte opgaver. Nu sidder vi imidlertid tilbage med stor modløshed, og det her kan igen få flere til at søge væk, siger Maria Gade Madsen.

Det her kan igen få kolleger til at søge væk påpeger tillidsrepræsentant Maria Gade Madsen Foto: Henrik Bo

Afsnittet, der er en del af akutmodtagelsen, har i alt 28 pladser og tager sig både af akutte medicinske, kirurgiske og psykiatriske patienter, der endnu ikke er blevet udredt og har fået stillet diagnoser.

Ifølge sygehusdirektør Henrik Larsen handler det om en omorganisering for at få et bedre flow, så patienterne oplever færre overgange i deres vej gennem sygehuset. Samtidig er der også fysiske pladsproblemer og et stigende patientpres på akutmodtagelsen. Så formålet er også at imødegå overbelægning og patienter, der ligger på gangene.

- I forvejen er 80-85 procent af de patienter, der kommer ind på Akutsengeafsnit 404, medicinske patienter. Derfor ser vi det som en mulighed for at skabe færre overgange for patienterne, at afsnittet i stedet organiseres under den medicinske afdeling, men med mange af de samme patienter og opgaver, som i dag, siger Henrik Larsen, der understreger, at der endnu ikke er truffet en endelig beslutning.

Sygehusdirektør Henrik Larsen Foto: Kim Dahl Hansen

Personalet frygter imidlertid, at der ligger en skjult dagsorden bag.

- Det er den medicinske afdeling, der har de største problemer med at rekruttere personale. Det her kan tolkes som et greb til at flytte en stor gruppe personale over på den medicinske afdeling. Men vi ønsker at arbejde med den akutte sygepleje, og ikke langtidsindlagte medicinske patienter, fastslår Marianne Gade Madsen.

- Vi har ingen skjulte dagsordener. Det her handler om fagligt begrundede forslag til et bedre flow for den enkelte patient, siger sygehusdirektør, Henrik Larsen.