Usædvanlig bøn om kvadratmeter: - Hvis de bor for langt væk, kommer de ikke tilbage

HJØRRING:Hvis man er i Hjørring, så hænger uge 30 ligeså uløseligt sammen med Dana Cup som amen i kirken.

Men covid-19 aflyste en af verden største ungdoms-fodboldturneringer i både 20' og '21, mens fodboldfesten blev genstartet sidste år med godt 800 hold.

I år ser det dog ud til, at man rammer tidligere tiders højder med mere end 1000 deltagende hold.

Dana Cup skal indkvartere omkring 70 procent af deltagerne, og så skal der rigtig mange kvadratmeter til.

- Vi har armene over hovedet og græder ikke - men vi har også en opgave, der skal løses, lyder det Dana Cups indkvarteringschef Bob Knudsen Andersen.

22 skoler

I øjeblikket har man 22 skoler i brug til indkvartering - og der er en grund til, at man ikke har lagt beslag på samtlige skole-kvadratmeter i kommunen:

Bob K. Andersen, Dana Cups indkvarteringschef. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi ønsker ikke, at deltagerne skal tilbringe timevis i busser, når de skal køres frem og tilbage. Hvis de bor for langt væk fra centerområdet, så er vores erfaring, at de ikke kommer tilbage næste år, siger Bob Knudsen Andersen.

Derfor har Dana Cup netop henvendt sig til det lokale erhvervsliv med en usædvanlig bøn: Er der virksomheder i Hjørring, der har ledige lokaler i uge 30, så vil Dana Cup meget gerne indgå i en drøftelse.

- Det skal hverken være en tom, kold betonhal eller et autoværksted. Det skal være en passende kvalitet, og vi skal helst have plads til at indkvartere mindst 100 hvert sted, før det giver mening for os. Og vi forventer selvfølgelig ikke, at det bliver stillet gratis til rådighed, siger indkvarteringschefen.

Der behøver ikke nødvendigvis at være bad- og toiletfaciliteter, da Dana Cup kan supplere med det.

Dana Cup har som diverse ejendomsmæglere erkendt, at der er noget, der hedder beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed... blandt andet illustreret ved, at man har en klub med 17 hold, der vender tilbage til Hjørring, da de kan indkvarteres meget centralt på Vendelbohus.

Worst case

Opgaven for Dana Cup er i øvrigt heller ikke blevet nemmere af, at der i ny og næ også rives bygninger ned, som man tidligere har benyttet - og da nye bygninger har strammere regler til indkvartering, er det ikke så ligetil, påpeger Bob Knudsen Andersen.

Uanset hvor mange ekstra kvadratmeter man lykkedes at få fingre i fra det lokale erhvervsliv, så skal opgaven nok blive løst, garanterer Bob Knudsen Andersen.

Eksempelvis ved at tage skoler i Bindslev og Lendum i brug.

Sideløbende med kvadratmeterne er Dana Cup også i gang med at finde de sidste frivillige.

- Vi forsøger at finde de frivillige lokalt, men i år er vi ved at række ud til foreningerne i Brønderslev og Frederikshavn for at finde nok, siger Bob Knudsen Andersen.

Trecifret million-beløb

En tommelfingerregel siger, at deltagelse af omkring 1000 hold trækker 20.000 spillere, trænere og ledere til Dana Cup.

Dertil kommer spillernes familier, så turneringen trækker i alt 30.000 ekstra personer til lokalområdet.

En undersøgelse fra 2015, som Epinion udførte sammen med VisitDenmark, viste hvor stor betydning turneringen har økonomisk.

Dana Cup bidrager således til turismeomsætningen i området med 179 millioner kroner. 97 procent af det beløb - svarende til 174 millioner kroner - kommer fra udlandet.

Deltager-rekorden for Dana Cup - der til sommer afvikles for 40. gang - blev sat i 2016 med 1153 hold.

Tilmeldingerne triller fortsat ind de næste par uger, og Bob Knudsen Andersen vurderer, at det kan blive den andenstørste udgave af turneringen nogensinde.