V-politiker måtte æde sin hat

HJØRRING: Man skulle ikke tro, at der kunne komme meget grin ud af, at byrådet forleden behandlede det endelige anlægsregnskab for det nye Sundhedscenter på Bistrupvej i Hjørring.

Men det endte både med grin og det meget sjældne syn af en politiker, som måtte æde ikke alene sine ord, men også sin hat.

Det begyndte med, at Mai-Britt Beith Jensen (S) drillede sin byrådskollega Henrik Jørgensen (V). Han sagde i sin tid, at han ville æde sin hat, hvis byggeriet af Sundhedscentret kunne holdes under 25 millioner kroner. Det troede han nemlig ikke på, da byrådet i 2015-2016 bevilligede penge til Sundhedscentret i den tidligere sygeplejeskole.

Mai-Britt Beith Jensen har været formand for byggeudvalget, og projektet blev godt 900.000 kroner billigere end beregnet. Det har kostet knap 17,4 millioner kroner. Mai-Britt Beith Jensen tog derfor en lille rød nissehue frem, som hun tilbød Henrik Jørgensen at smage på, hvis han skulle have glemt sin hat? Det vakte stor moro i byrådssalen.

Henrik Jørgensen svarede dog ligeså muntert igen. Han tog en chokoladekopi af sin bowlerhat op fra en hatteæske.

Henrik Jørgensen erkendte, at han havde taget fejl og bed et stykke af hatteskyggen, hvilket fik flere byrådskolleger til at finde mobiltelefonerne frem for at tage et billede.

- Tillykke med regnskabet Mai-Britt. Godt gået, roste Henrik Jørgensen.