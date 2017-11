Vagtfirma i Hjørring er solgt

HJØRRING: Vendsyssels lokale vagtfirma, Scandia Vagt A/S i Hjørring er solgt.

Scandia Vagt blev startet i Hjørring i 2008 af Tommy Jensen, og virksomheden er nu solgt til Peter Allan Christensen, der i forvejen driver virksomheden KN Låseteknik i Hjørring.

- Tommy og jeg har i lang tid talt om at lave et tættere samarbejde, og da chancen for at overtage virksomheden opstod, slog jeg til. Jeg har tidligere selv kørt som vagt, og glæder mig til at igen at være en del af denne branche og samtidig sikre, at vi bevarer de lokale arbejdspladser, lyder det fra Peter Allan Christensen.

- Jeg satser på at udvikle virksomheden, så jeg overtager alle 5 medarbejdere, og håber på snart at kunne ansætte yderligere medarbejdere.

Begge virksomheder leverer ydelser til sikring af bolig, virksomheder, og andre værdier i hele landsdelen.

De to virksomheders geografiske arbejdsområde er Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommune.

- Og jeg tror på, opkøbet vil være til fordel for begge virksomheder, tilføjer Peter Allan Christensen.

KN Låseteknik er i forvejen en af samarbejdspartnerne i "Hjørring fri for indbrud", der er et samarbejde imellem Hjørring Kommune, Politiet, Trygfonden, samt en del private aktører, og Scandia Vagt vil fremadrettet naturligvis også være en del af det samarbejde.

- Jeg er glad for, at Peter har valgt at overtage Scandia Vagt, og ved at han viderefører selskabet i samme ånd som hidtil. Jeg håber, at alle kunder vil tage godt imod Peter, siger Tommy Jensen, der nu vil satse på produktion af popcorn.

I forbindelse med overtagelsen, der finder sted 1. januar 2018, tiltræder Torben Jespersen som direktør i Scandia Vagt.