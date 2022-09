Vagtplanen hænger ikke sammen: Hospital lukker specialafsnit

HJØRRING:Med virkning fra 1. november lukker Regionshospital Nordjylland i Hjørring midlertidigt sit lungemedicinske afsnit.

Dermed skal både de nuværende 14 sengepladser samt 14 sygeplejersker og 12 social- og sundhedsassistenter omplaceres til andre afsnit på hospitalet.

Det bekræfter plejefaglig direktør Charlotte Fuglesang.

Lungemedicinsk afsnit har tidligere haft personale til endnu flere sengepladser end de 14, men gennem mere end et år har det lungemedicinske afsnit haft ubesatte stillinger. Nu har hospitalet - i hvert fald midlertidigt - trukket en streg i sandet og opgivet at skaffe nye ansatte til afdelingen.

- Vi kan simpelthen ikke længere lægge en vagtplan, hvor der er tilstrækkelige kompetencer til stede både dag, aften og nat, og det skal hverken personalet eller patienter udsættes for. Vi har været presset længe, hvor vi har prøvet mange forskellige ting. Vi har et personale, som efterhånden er trætte på grund af ekstra vagter. Det her er et spørgsmål om rettidig omhu, før der risikerer at ske noget, siger Charlotte Fuglesang.

Beslutningen betyder, at samtlige 14 sengepladser på lungemedicinsk afsnit bliver fordelt ud på andre af hospitalets afsnit. De fleste sengepladser, hvor de mest plejekrævende patienter ligger, bliver placeret på hospitalets hjerteafdeling, mens de resterende fem-seks sengepladser placeres på øvrige medicinske afsnit.

Beslutningen får ingen betydning for driften af lungemedicinsk ambulatorium, der fortsætter som hidtil.

Charlotte Fuglesang erkender, at beslutningen om at lukke afsnittet fra 1. november også skaber frustrationer blandt afsnittets sygeplejersker, som alle er uddannet til at arbejde med lungepatienter - men som nu har udsigt til at blive placeret på sengeafsnit med mange andre opgaver og patienttyper.

- Men vi agter også at prøve at etablere et lungeafsnit igen, men vi vil gerne have tid til at bygge noget op, som er stabilt og holdbart.

Hvor lang er tidshorisonten i forhold til, at det sker?

- Det vil være letsindigt af mig at sætte en dato på det, siger Charlotte Fuglesang.

Hun fastslår, at situationen i Hjørring langt fra er enestående.

- Det sker på danske hospitaler hver eneste dag, at der er specialområder, som ikke kan holde snuden over vandet - desværre. Det fortæller noget om et sundhedsvæsen, som er udfordret. Der mangler sundhedsprofessionelle, og de flytter sig mere, end de har gjort, konstaterer den plejefaglige direktør.

Det er godt et år siden, at sygeplejere over hele Danmark strejkede i mere end to måneder hen over sommeren for at få mere i lønposen.

Det lykkedes ikke, og siden har mange sygeplejersker opgivet det faste job for en vikartilværelse, som for mange sikrer både mere i løn og mere fleksibilitet i arbejdslivet.

- Der er i øjeblikket en tendens til, at sygeplejersker vælger et andet arbejdsliv, konstaterer Charlotte Fuglesang.