Vaks søn reddede huset fra at gå op i flammer

BINDSLEV:Nordjyllands Beredskab sendte tirsdag aften både et slukningskøretøj, en tankbil og en indsatsleder til Bindslev, fordi de havde modtaget en melding om brand i et hus.

Men det blev en rolig aften for beredskabet, for da de nåede frem, havde en ung mand allerede vundet kampen mod flammerne.

- En af beboerne - en ung mand - havde slukket det med en pulverslukker, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Thomas Dybro til NORDJYSKE.

- Jeg er vildt imponeret. Man skulle tro, at han havde været på grundkursus i brandslukning.

Branden var opstået i et elskab i bryggerset og kunne via ledningerne nemt have spredt sig til loftet og dermed resten af huset. Men det fik den unge mand forhindret.

- Vi havde termisk kamera på, og kunne ikke se, at det skulle have spredt sig, men det kunne det sagtens have gjort, siger Thomas Dybro.

Familien var efterfølgende en smule nervøse, fordi branden var opstået pludselig, og jo også sagtens kunne være opstået i løbet af natten, hvor sønnen måske ikke stod klar til at klare skærerne.

- Det er helt normalt, at man bliver lidt bekymret, så vi gav dem et par røgalarmer, så de kan sove trygt, siger indsatsleder Thomas Dybro.

- Så havde jeg også god samvittighed, da jeg kørte derfra.

Nordjyllands Beredskab hjalp familien med at få ventileret og sørgede også for, at der kom en elektriker ud og fik ordnet el-installationerne.