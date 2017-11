Valgmøde for unge på gymnasium

HJØRRING: Kommunalvalget i 2009 var en katastrofe rent stemmeprocentmæssigt. Kun 65 procent af de stemmeberettigede borgere benyttede sig af muligheden for at stemme. Ved kommunalvalget i 2013 var det tal langt bedre, da mere end 70 procent dengang gik til stemmeurnerne.

Dog var der en kedelig tendens, der ikke blev ændret på. De unge stemmer ikke til kommunalvalget.

På Hjørring Gymnasium og HF-kursus har de mange studerende, der for første gang ved det kommende kommunalvalg har mulighed for at stemme. En af dem er Magnus Graarup fra 2. B.

- Ja, jeg har selvfølgelig tænkt mig at stemme, siger Magnus Graarup.

Kommunalpolitik er ikke det, Magnus Graarup har beskæftiget sig mest med.

- Jeg er meget uoplyst omkring kommunalpolitik. Det er ikke, fordi undervisningen har været dårlig. Det er bare en mangel på selv at søge informationerne, siger Magnus Graarup.

På Hjørring Gymnasium og HF-kursus var der i går arrangeret et valgmøde med lokalpolitikere fra Hjørring Kommune, der skulle forsøge at overbevise elerverne om, hvorfor de skulle have deres stemme. Selvom fællesarrangementet var frivilligt, mødte stort set alle elever op til debat.

Frederikke Kunø Tarp var en af de byrådskandidater som var blevet inviteret til valgmødet. Til elevernes spørgsmål om at passe på de mindre byer i kommunen, var hun helt klar i mælet.

- Jeg bor selv ude i Astrup, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi bibeholder vores decentrale samfund, for det er noget, som giver kulør til hele vores kommune, siger Frederikke Kunø Tarp.

Et andet stort emne i debatten var udflytning. Thomas Klimek fra socialdemokratiet valgte i sin præsentation af sig selv at spørge gymnasieeleverne om, hvor mange af dem, der havde planer om at forlade kommunen, når de engang modtog deres studenterbevis. Et hav af hænder røg i vejret, og det satte gang i debatten, for byrådskandidaterne vil gerne have at eleverne vender retur i fremtiden.

- Det er fint, at I tager ud for at studere og lignende, men vi vil meget gerne have, at I kommer tilbage igen, siger borgmesterkandidat for Konservative Per Møller.