Vandhuset i Hjørring døjer med vand i kælderen

De kan normalt ikke få for meget vand i svømmehallen Vandhuset i Hjørring, men nu banker vandet også her på nede fra undergrunden, og det er alligevel for meget af det gode.

- Det er selvfølgelig bekymrende og kan give varige skader på huset, siger leder af Hjørring Hallerne, Lars Nielsen.

I våde perioder kan gæster i Vandhuset møde et til to centimeter blankt vand på fliserne, når de bruger de offentlige toiletter i kælderen. Det er ikke fra utætte bassiner, men derimod grundvand, der trænger ind i bygningen nede fra.

- Det er på grund af at grundvandsspejlet har hævet sig i området. Der er ellers lavet dræn under bygningen efter alle kunstens regler, men nu står grundvandet tilsyneladende op omkring drænet, som derfor ikke fungerer som det skal, fortæller Lars Nielsen.

Park Vendia er et problematisk område. Der har også været problemer i kælderen under Hallen Park Vendia.

Det er kombinationen af, at grundvandet står højt, og så et tykt lerlag, der gør, at overfladevand meget langsomt siver væk.

Der er dog ikke planer om at skride til store indgreb for at løse problemerne i Vandhuset.

- Nu bliver det fast rutine at drænene bliver spulet rene to gange om året, både under Vandhuset og under atletikstadion. Derudover håber vi, at seperatkloakeringen, som er ved blive lavet i området med nye grøfter og søer, vil hjælpe på problemet, siger Lars Nielsen.

Men det er også en balancegang. Hvis der bliver ledt for meget vand væk fra jorden under bygningen, risikerer der at komme sætningsskader i bygning.