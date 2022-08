Vanvidsbilist standset med tårnhøj promille

HIRTSHALS:En 31-årig mand fra Litauen skal torsdag nok til at overveje, hvordan han fremover skal komme rundt - og eventuelt hvordan han skal komme hjem til Litauen.

Han får med stor sandsynlighed ikke sin bil at se igen.

Onsdag aften blev han nemlig standset i den sydlige del af Hirtshals, og da han flere gange blæste alkometret op på 2,6 promille, blev han anholdt og taget med til detentionen i Aalborg. Her blev der taget en blodprøve, inden manden blev lagt til at sove rusen ud.

Hvis blodprøven viser, at mandens promille er over 2,0, kan han blive sigtet for vanvidskørsel. Det betyder, at bilen bliver konfiskeret, og herudover kan manden se frem en bøde og eventuelt at blive udvist fra Danmark med indrejseforbud.

Bilen beslaglagt

Politiet fik anmeldelsen klokken 17.41 og sendte en patrulje til Hirtshals, hvor det lykkedes at standse den 31-årige.

Bilen er i første omgang beslaglagt.

- Torsdag vil juristerne så overveje, om han skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på at få ham varetægtsfængslet for vanvidskørsel, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Med en promille på over to vil man normalt være synligt beruset, have svært ved at tale, svært ved at gå, man kan kaste op og falde i søvn - og vejrtrækningen kan være besværet.