Vanvidssigtet Lamborghini-ejer: - Politiet har ingen konkrete beviser

HIRTSHALS:- Da jeg blev stoppet af politiet, indrømmede jeg med det samme, at jeg havde kørt 150-160 km/t. Men jeg har ikke været oppe på 236.

Det fortæller 31-årige Shakha Ameen, der har irakísk baggrund, men de seneste 14 år har boet i Norge.

I oktober måned købte han ny bil i Flensborg. En Lamborghini Huracán, som han betalte to millioner norske kroner for. Planen var, at bilen skulle med hjem til Stavanger, men på motorvej E39 kort før Hirtshals blev han stoppet og sigtet for at have kørt 236 km/t.

En hastighed, der går ind under kategorien "vanvidskørsel" og dermed betyder, at politiet kan beslaglægge bilen og senere konfiskere den, sælge den og lægge pengene i statskassen.

Selvom Retten i Hjørring den 22. november fastslog, at der var grundlag for at opretholde beslaglæggelsen, mener Shakha Ameen imidlertid ikke, at der er bevis for, at han skulle kunne kategoriseres som vanvidsbilist.

- De har en måling af en bil, som kører 236 km/t ved Hjørring, men min advokat har været i kontakt med betjentene. Og de har altså kun set nogle baglygter - ikke nummerpladen. Formen af baglygterne på min Lamborghini er den samme som på en Audi A7 og en Audi A6, så det er ikke noget konkret bevis, fortæller han til Nordjyske.

- 25 minutter efter at de har målt bilen ved Hjørring, bliver jeg så stoppet ved Hirtshals, fordi de tror, det var mig. I min verden er det ikke nok at tro, men retten har altså sagt, at de fortsat mener, at der er begrundet mistanke, og at det er nok til fortsat at holde min bil beslaglagt.

Hos Nordjyllands Politi har anklager Morten Sønderby ingen kommentarer til nordmandens vurdering.

Gik i panik

Mens nordmanden nægter at have været i nærheden af at have kørt 236 km/t - i hvert fald ikke på de danske veje - fortæller Shakha Ameen, at han havde lidt mere travlt end sædvanligt, da politiet stoppede ham 7. oktober.

Dagen havde nemlig budt på en ekstra tur til Flensborg, da han opdagede, at han havde glemt de toldpapirer, der var nødvendige for at få bilen med til Norge.

- Det opdagede jeg først, da jeg var i Hirtshals, så jeg fik noget travlt, hvis jeg skulle nå færgen, fortæller han.

Lamborghinien blev beslaglagt 7. oktober.

Hvis stressniveauet i forvejen var på vej op, blev det ikke bedre, da politiet stoppede ham og meddelte, at politiet agtede at beslaglægge bilen.

- Jeg gik i panik. Jeg ringede til min advokat og spurgte, hvad jeg skulle gøre. Han sagde, at jeg skulle lade dem tage bilen, og så måtte vi tage den ad rettens vej.

Reklame for ny lov

Nordmanden håbede, at sagen kunne komme for retten 8. december, men retsmødet er imidlertid blevet udsat på ubestemt tid.

Ventetiden frustrerer den 31-årige, der til daglig driver et autoværksted i Stavanger og importerer luksusbiler. Han føler, at han er blevet taget som gidsel i en promovering af den nye danske lov om vanvidsbilisme, der trådte i kraft i marts måned i år.

Lamborghinien kostede 2 millioner norske kroner.

- Sagen har fået masser af medieomtale i hele verden, og jeg føler, at jeg er blevet brugt til at fremme den såkaldte regel om vanvidskørsel, siger nordmanden, der ikke selv kendte til loven, før han blev stoppet i Nordjylland.

Han har dog endnu ikke opgivet håbet om at se sin Lamborghini igen.

- For at være ærlig ved jeg ikke, hvordan den her sag kommer til at ende, men jeg vælger at tro på, at det danske retssystem virker, og at jeg får min bil igen, siger Shakha Ameen.

Han tilføjer, at han kun én gang tidligere er blevet stoppet for at køre for stærkt.

- I 2017 fik jeg en bøde for at køre 106 km/t i en zone, hvor man måtte køre 90, siger han.