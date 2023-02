Var lige blevet fyret - men så vandt han i lotto

HJØRRING: En midaldrende mand fra Hjørring Kommune er med et trylleslag sluppet ud af en vanskelig økonomisk kattepine. Han har vundet en million i Lotto og har pludselig overskud til at tage alle de rigtige og fornuftige beslutninger i hverdagen.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Det er rart. Pengene faldt på et tørt sted, for jeg var lige blevet fyret og havde fået et nyt job med lavere løn, så jeg måtte vende hver en fem-øre, fortæller vinderen i pressemeddelelsen.

Han vidste slet ikke, at han havde vundet, før han ved et tilfælde tjekkede kontoen på sin mobil. Og så var saldoen pludselig mange gange større end ventet.

- Jeg logger ind og... hva pokker! Der skulle kun have stået 119 kroner, og så var der lige en million mere!, var mandens reaktion.

Han lod sig dog ikke rive med af den overraskende store kontant-beholdning, oplyser Danske Spil.

- Det første, der faldt mig ind, var at jeg skulle betale min bil og mit banklån ud, så nu har jeg kun huslånet tilbage. Det er rart, fortæller manden, som også viste sig at være meget fornuftig, da han ville fejre millionen med nogle dyre indkøb.

- Jeg har været ude for at investere i nogle hvidevarer, der bruger mindre strøm, så el-regningen bliver lidt billigere. Det er fornuftigt, det vil jeg da mene.

Den helt store investering, som han overvejer, handler i sidste ende også om at spare på udgifterne: Huset trænger nemlig til et nyt tag, som kan holde bedre på varmen.

- Nu er jeg der, hvor jeg kan få lagt nyt tag på, uden at spekulere på, hvordan jeg får råd til det, siger han.

Det lyder alt sammen vældigt fornuftigt og voksent, synes manden selv.

- Det er faktisk meget godt, at jeg først vinder millionen nu, når man ser sådan på det. Det kunne faktisk ikke være bedre, for jeg kan godt sige dig: Havde det været for 15-20 år siden, så havde jeg brugt det hele på fester og rejser og alt sådan noget.

Lotto har siden 2015 Lotto haft en millionærgaranti, der betyder, at der hver uge desuden bliver trukket lod om to gange en mio. kr. blandt alle spillede rækker Den højeste gevinst blev vundet i 2008, hvor en heldig spiller fra København vandt 38.564.007 kroner.