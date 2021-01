Varebil slog hul i husmur og endte i stuen

ØSTERVRÅ:Det var formentlig glat føre, der var årsag til, at en varebil tirsdag middag endte inde i stuen i et hus i Østervrå.

Omkring klokken 11.20 mistede en 49-årig kvinde herredømmet over varebilen og kørte ind i et hus på Aalborggårdvej.

Husmuren var ikke nok til at standse bilen, der slog et hul i muren ind til stuen i huset, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Den 49-årige blev efterfølgende kørt til Hjørring Sygehus til behandling for sine skader, som dog ikke er livstruende, oplyser vagtchefen.

Der var ikke nogen hjemme i huset, da varebilen brød igennem husmuren.

Redningsmandskab har været på stedet for at afstive muren, så der ikke er fare for nedstyrtning.