Varetægtsfængslet i fire uger for besiddelse af våben og narko

SINDAL:Fire ugers varetægtsfængsel. Det blev afgørelsen efter grundlovsforhør i Retten i Hjørring af en 37-årig mand fra Sindal-området.

Nordjyllands Politi fandt onsdag et jagtgevær og ammunition til det under en ransagning på mandens ejendom. Derudover fandt politiet 90 gram amfetamin under ransagningen.

Den 37-årige mandlige beboer blev anholdt på stedet, og han er sigtet for besiddelsen af våbnet og for besiddelse af ulovlige stoffer, som politiet på grund af mængden mistænker er med henblik på videresalg.