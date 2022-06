Varm gryde udløste brandalarm

HJØRRING: Nordjyllands Beredskab rykkede lørdag aften ud til en melding om brand i en etageejendom på Norgesvej i Hjørring.

Alarmen indløb kl. 18.27, og stationen i Hjørring rykkede ud med en hurtig slukningsenhed, en stigevogn, en sprøjte og en tankvogn.

Det viste sig dog at være i overkanten, for beredskabet oplyser på Twitter, at det var røg fra en gryde på komfur, som var årsag til alarmen.