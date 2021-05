Varme tyvekoster til 88.000 kr.

UGGERBY:Indbrudstyve gik grundigt til værks, da de brød ind i en ubeboet landejendom på Uggerby Åvej ved Uggerby øst for Hirtshals.

Tyvene stjal et varmepumpe-anlæg af mærket Vaillant til en værdi af 88.000 kr. Det omfatter både den udendørs del samt en indendørs varmtvandsbeholder.

Først blev strømmen afbrudt, og derefter klippede tyvene el-ledninger over samt skår kobberrør over for at afmontere anlægget.

Hvis man får tilbudt sådan et anlæg brugt, kan der være grund til at passe på - det kan måske være hælervarer.

Indbruddet er sket mellem fredag 21. maj og onsdag i denne uge, oplyser fungerende politikommissær Thomas Albrektsen fra Nordjyllands Politi.