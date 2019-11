Varmeprisen stiger i Hjørring

Hjørring Varmeforsynings bestyrelsesformand, Flemming Simonsen, oplyser i en pressemeddelelse, at varmeprisen stiger for varmeforsyningens kunder.

Hvorfor stiger prisen så? Vi fik for en del år siden pålæg om at samproducere el og varme. Samtidig blev vi lovet en fast pris for den producerede el. Efter ganske få år løb man fra prisaftalen på el og ville nu have el afregnet til markedspris, siger Flemming Simonsen.

- Den har gennem de seneste mange år været så lav, at vi stort set ikke har produceret el på vores kraftvarmeanlæg, og som kompensation fik vi så et beløb for at stå til rådighed for elmarkedet. Dette beløb – som vi fik sidste gang i 2018 - var årligt på omkring kr. 25 millioner kroner. Vi har så tilpasset økonomien til tiden uden rådighedsbeløb, og derfor kommer prisstigningen.

Bæredygtig

Ser man på vores produktion er den stort set 100% bæredygtig. Vi modtager varme fra AVV og to

biogasproducenter. Til vores egenproduktion af varme anvendes i mindre grad træpiller samt dansk bæredygtig biomasse. Skulle der blive meget træk på vores varmeproduktion, kan vi i sidste ende anvende naturgas, siger Flemming Simonsen

- I løbet af de seneste ca. 10 år er naturgasforbruget reduceret med godt 90%, en reduktion som

primært er opnået via en øget leverance af affaldsvarme. Vi mener, det er muligt at kombinere en grøn profil med lave priser. I en statistik over prisdannelsen i ca. 400 danske fjernvarmeværker er vi 21. billigste, og i en oversigt over prisdannelsen i 37 nordjyske fjernvarmeværker er vi det billigste værk.