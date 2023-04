Vej i Hjørring spærret efter trafikuheld med trailer

HJØRRING: To biler har mandag eftermiddag været involveret i et trafikuheld på Ringvejen i Hjørring – lige nord for det køretekniske anlæg.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Den ene af de to biler har en stor trailer spændt efter, og af ukendte årsager hoppede traileren af trækkrogen, lige inden de to biler passerer hinanden og derfor kører den anden bil frontalt ind i traileren.

Der er to personer i begge biler, men ingen er kommet alvorligt til skade ved uheldet.

Vagtchefen oplyser, at der er mistanke om, at traileren har været for tungt læsset, og det kan være årsagen til, at traileren er hoppet af trækkrogen.

Bilisten med traileren kan formentlig se frem til en bøde for ikke at have fastspændt traileren ordentligt og måske også for at have læsset traileren for tungt.

Da traileren skal fjernes fra vejen, vil Ringvejen være spærret fra klokken cirka 16.30 til klokken cirka 18.00.

Politiet oplyser, at der vil omkørsel i nord ved Spangkærvej og omkørsel i syd ved Thomas Morilds vej.